Kohtutoimik: Beebilõust käis restoranis stardipüstoliga vehkimas armukadeduse tõttu

PPA pressiesindaja kinnitas toona, et restorani Giner oli saabunud alkoholijoobes mees, kes ähvardas kohvikus töötavat elukaaslast ja teisi kohviku töötajaid relvataolise esemega. Esialgsetel andmetel sai konflikt alguse elukaaslaste vahelisest tülist.

Kroonika andmetel on minevikus korduvalt seadusega pahuksis olnud räppari elukaaslane Ninel Luuk. Nende kooselust kirjutas meedia esimest korda 2023. aasta kevadel. Toona imestati elukaaslaste võrdlemisi suure vanusevahe üle – räppar on pruudist 16 aastat vanem.

Kohtutoimikust selgub, et sündmustejada sai alguse sellest, et räppari tüdruksõber ja Indiast pärit kokk olid ühel õhtul restorani kauemaks jäänud ning joobes Elbing tahtis näha, milline kokk tema naisega oli aega veetnud. „Ma ei oska öelda, kas nende (Elbingu elukaaslase ja kõnealuse koka - toim.) vahel on mingid suhted,“ sõnas tunnistaja tulise teema kohta.

„Arvasin, et see on ideaalne võimalus temaga vestelda. Relv paneks ta mõtlema, et hoidku minu pruudist eemale,“ märkis Beebilõust hiljem võimudele.

Kiirmenetluse käigus määrati Elbingule aasta ja kuue kuu pikkune tingimisi vangistus. Sellega aga tema viimase aja sekeldused ei lõppenud.

Üks tallinlanna rääkis möödunud nädalale Kroonikale, kuidas läks 10. veebruaril kella 21.20 paiku Toompuiestee Selverisse. Too asub kohe Balti jaama ühistranspordipeatuse vastas. „Seal olid politseibuss ja politseinikud. Viimased tegelesid ühe mehega, kes kandis valget kasukat. Too suitsetas ja tuikus,“ kirjeldas naine, kes tundis ära, et tegu on Beebilõustaga. Viimane olnud segaduses ja imestanud, mis politsei nüüd teeb.

Veidi hiljem saabus kohale ka teine politseimasin. Elbing viidi minema. Mis juhtus? „Üleeile kell 20.47 teatati, et Toompuiesteel Balti jaama Selveri juures magab joobes mees,“ kostis PPA pressiesindaja Britta Sepp. „Patrull vabanes ja jõudis kohale kell 21.13. Mehega tegeleti, suheldi poe turvatöötajatega ja seejärel viidi mees kainenema.“

Elbing on korduvalt seadusega pahuksis olnud ning ka vangis istunud. Näiteks 2017. aasta veebruaris röövis ta Kalamajas asuvat poodi. Kohus mõistis Elbingu relvastatud poeröövis süüdi ja määras talle kolme aasta pikkuse vangistuse. Sellest pidi ta reaalselt trellide taga veetma pool aastat.