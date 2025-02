Amy Winehouse’i kunagine kallim väidab, et oli narkosõltlasena tervem kui praegu. Artisti ähvardab varvaste amputeerimine

Pärast heroiinisõltuvusest vabanemist on Doherty söögiisu aga jõudsalt tõusnud ja ta on selle tagajärjel juurde võtnud, mis on nüüd omakorda mehe diabeedini viinud.

Oma Euroopa turnee viimastel sõudel pidi Doherty istuma laule esitades toolil. Ta sõnas Saksamaal toimunud sõul, et nüüd kinnitatakse talle, et alkohol, juust ja suhkur on umbes sama kahjulikud kui narkootikumid. Arstid olevat meest isegi hoiatanud, et tal võib tekkida oht varvaste amputeerimiseks, seetõttu pidigi ta laule vaid istudes esitama.