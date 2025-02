Madalat profiili hoidev Ines: iga hetke oma elus ei pea metsikult ilusana näitama

„Jääb mulje, et teised on nii tublid ja ilusad, joovad iga päev smuutisid, on järjest ilusama näonahaga, järjest kaunimad ja elavad aina perfektsemat elu. Ma arvan, et see mõjutab meid ja see on meile raske,“ selgitas Ines oma värske singli sisu, mis sotsiaalmeediast inspireeritud on.