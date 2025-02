KLÕPS | Populaarsus kasvab iga päevaga: Tommy Cash pälvis popstaar Billie Eilishi Grammy-võitjast venna tähelepanu

Paari päeva eest kirjutas välismeedia, et Eesti värske eurolaulik Tommy Cash (32) sarnaneb hinnatud näitleja Timothée Chalamet’ga (29). Näib, et selle väitega nõustub ka maailma ühe suurima popstaari Billie Eilishi produtsendist vend Finneas, kes Cashist rääkivat postitust enda Instragrami story’s jagas.

Postituses on teadaanne, et Tommy Cash esindab Eestit Eurovisionil, ja selle alla on fänn naljatlevalt kirjutanud, et „Timothée teeb ükskõik mida“, viidates nende sarnasusele.