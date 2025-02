Elina Pähklimägi ebakindlatest hetkedest: ja siis põrkad kokku mõne emaga, kes näeb ikka nii püss välja!

Värsket filmi „Bridget Jones: poisi järele hull“ kirjeldades sõnas Elina Pähklimägi, et tema pidžaamas lapsi lasteaeda kunagi viinud ei ole.

Saatejuht Grete Lõbu tunnistas seepeale, et tema on nii teinud küll. „Ma panen jope peale!“ kirjeldas ta. Ka Hanna-Liina tunnistas, et tema on niimoodi talitlenud.

Seejärel kirjeldas aga Pähklimägi teist olukorda, mil ta end ebakindlalt tundnud on, kui lapsi lasteaeda viib. „Aga tead, ikkagi on mõnikord hommikul niiviisi, et tahad pärast trenni minna ja ei pane meiki peale. Ja siis põrkad kokku mõne emaga, kes näeb ikka nii püss välja ja siis sa oled nagu, et tore – ma oskan ka täitsa juukseid kammida!“ vahendas näitlejatar oma mõttekäiku, mis teda sellistel hetkedel tabab.

„Isegi sinul on selliseid hetki, et sulle tundub, et keegi näeb sinu kõrval veel rohkem püss välja?“ imestas Lõbu.

„Mul on täna hea grimeerija!“ vastas Pähklimägi saatejuhile muiates.

Pähklimägi oli 2012. aastast alates suhtes Andrus Purdega, nad abiellusid 2014. aastal. Neil on kaks ühist tütart. 2022. aastal läks paar lahku ning Elina kannab taas perekonnanime Pähklimägi.