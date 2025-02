Siniverelisel tühjad pihud: prints Andrew’l pole raha, et oma kuninglikku kodu Royal Lodge’i korras hoida

Juba eelmise aasta suvel polnud prints Andrew’l raha, et kanda hoolt oma elupaiga Royal Lodge’i eest, mistõttu on uhke häärber järjest lagunemas ja armutus seisus. Nüüd on selgeks saanud, kui suured oleksid majahoolduse kulud, kuid printsil pole taolist summat kuskilt võtta.