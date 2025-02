ÜLEVAADE | Maarjamaa mehed, kes varju ei jää! Tuntud eestlased ja nende muljetavaldav pikkus

Eesti meeste keskmine pikkus on aastate vältel aina pikemaks veninud. Praegu on see 180–183 sentimeetrit, mis viib eestlased pikkuse poolest maailma edetabeli tippu. Ja Eestis leidub küllaga tuntud mehi, kes on keskmisest märksa pikemad. Nende seas on nii sportlasi, muusikuid kui ka näitlejaid.