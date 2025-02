FOTOD | Jimmy Falloni soomlannast abikaasa ilmus üle pika aja avalikkuse ette

Armastatud telenägu väisas koos abikaasa Nancy Juvoneniga populaarse komöödiasaate „Saturday Night Live’i“ 50. juubelit. Antud saade on paari jaoks vägagi südamelähedane, sest just „SNL-i“ võtetel leidis aset nende esimene kohtumine. Fallon oli toona üks saate reanäitlejatest ja Juvonen tegi esimesi samme Hollywoodi telgitagustes.

Kõmuajakiri In Touch kirjutas 2023. aasta oktoobris, et toona aset leidnud Hollywoodi stsenaristide streik pani Falloni ja Juvoneni abielu löögi alla.

Ajakirjaga rääkinud allikas väitis, et paari tülide põhjuseks oli raha ja Falloni liigne alkoholitarbimine. Armastatud jutusaatejuhi kohta on ka varem ringelnud kuuldused, et tegemist on suure peoloomaga. Juvonen eelistab olla aga kodune ning ta ei soovi teiste meelelahutajate seltskondades nii tihedalt liikuda.