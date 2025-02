Lahutava Soome staarpaari Eesti häärberi jagamine venib: Ontika mõisaprouat pole suudetud leida

Endise mäesuusataja Kalle Palanderi ja tema glamuurse elustiiliga abikaasa Riina-Maija Palanderi lahutus kütab Soome meedias kirgi, sest tegemist on sealse staarpaariga. Nüüd on selgunud, et Eestis Ontika mõisa omavate Palanderite lahutus venib, sest mõisaprouat pole suudetud üles leida.