Välismaalased fännavad, kodumaa rahvas vihkab. Leedu Eurovisionile valitud laul käivitas terava sõnalahingu

Laupäeva õhtul ootasid Eurovisioni fännid suure huvi ja põnevusega, milline pala sõidab Leedut tänavu lauluvõistlusele riiki esindama. Kui selgus, et riiki sõidab esindama artist Katarsis looga „Tavo akys“ (eesti keeles „Sinu silmad“ - toim), tekkis leedulaste seas meeletu pahameel. Kuigi osad leidsid, et alternatiivmuusika edu on tore, siis enamik inimesi arvas, et Katarsis pole Eurovisionile mineku võimalust väärt, kirjutab Leedu Delfi.