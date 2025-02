ÜLEVAADE | „Elan siiani seda traumat üle.“ Milliste sekeldustega on pidanud keelereegleid eiravate nimedega artistid rinda pistma?

Paljud artistid kasutavad omanäolisi artistinimesid, mis n-ö keelereeglitele sülitavad. Kas leviva trendi põhjuseks on soov paremini silma paista või hoopis miski muu? Kui palju on kodumaised muusikud NOËP, ROM, SVNDRA, säm ja EiK pidanud higistama selle pärast, et nende artistinimi korrektselt kirjas oleks? Artistid jagavad Kroonikale meeldejäävaid juhtumeid, kus nende enda esinejanimi on neile peavalu valmistanud.