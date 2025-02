Itaalia tarbijakaitseamet nõuab Tommy Cashi laulu Eurovisionilt eemaldamist: see riivab meie riiki ja tervet kogukonda

Pärast seda, kui selgus, et Eestit sõidab Eurovisionile esindama Tommy Cash lauluga „Espresso Macchiato“, on see oma stereotüüpsete sõnade pärast itaallaste seas vägagi suurt pahameelt tekitanud. Nüüd on Itaalia tarbijakaitseamet astunud sammu selle poole, et Eesti eurolaul võistluselt eemaldataks.