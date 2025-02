Tohoh! Rihanna ja A$AP Rocky andsid räppari karistusest päästnud advokaadile lubaduse: nimetame oma järgmise lapse sinu järgi

Räppar A$AP Rocky, kodanikunimega Rakim Mayers, seisis kohtu ees seoses 2021. aastal toimunud sündmusega, kui keeras tülli oma endise sõbra A$AP Relliga. Rocky oli temaga tulnud rääkima ühe Hollywoodis asuva parkimismaja juures ja tulistas teda vastasseisu tekkimise tõttu. Relli ja Rocky tundsid teineteist pikalt - nad olid juba lapsepõlves sõbrad.

Rockyle esitati süüdistus 2022. aastal. Kui kohus oleks leidnud, et ta on eelpool toodud kuriteos süüdi, oleks räpparit oodanud kuni 24 aastane vanglakaristus. Kohtuprotsessi ajal eitas Rocky kõiki süüdistusi.

Eile ehk teisipäeval tegi vandekohus oma otsuse - Rocky ei ole kuritegudes süüdi. Rocky advokaat Joe Tacopina kommenteeris kaks päeva tagasi kohtuotsust lähemalt. „Oleme tänulikud vandekohtule, kes selle juhtumi läbi nägid. Me ütlesime esimesest päevast saati, et ta on süütu,“ sõnas Tacopina.

Nüüd on Rocky ja tema popstaarist elukaaslane Rihanna andnud lubaduse räpparit edukalt kohtus kaitsnud advokaadile - kuulsa paari järgmisena sündiv laps saab nime Joe Tacopina järgi, et sel viisil advokaati austada.

Rockyl ja Rihannal on juba kaks last: 2-aastane poeg Rza ja 1-aastane Riot. See, et nende järgmine laps saab oma nime advokaadi järgi, tuli avalikuks just Tacopina kaudu. „Nad ütlesid mulle: „Meie järgmine laps saab nimeks A$AP Joe.“. Ütlesin neile, et jätan selle meelde,“ rääkis advokaat USA meediale.

Ta lisas, et sai Rockyga kohtujuhtumi ajal hästi läbi. „Ta armastas mind ja me olime nagu perekond,“ lausus Tacopina. Räppar oli teda tänanud tubli töö eest ja hinnanud tema panust advokaadina meeletult, vahendab Page Six.