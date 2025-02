Hästi hoitud saladus! Ott Sepp sai pea kaks aastat tagasi tütre isaks

Kuigi Ott ega tema naine Maria uudist ei kinnita, väljendab lapselapse üle siirast rõõmu armastatud näitleja äi, Vanemuise teatri raudvara Aivar Kallaste, kes parajasti tütretütrega Tartu peale jalutama läheb. „Kui Johannes Sebastian ja Viktoria Katarina suhtlevad, on see lahe. (...) Kui vend tuleb, on see tüdrukule suur rõõmuallikas ja koos nad hullavad,“ sõnas Õhtulehele uhke vanaisa, kelle sõnul tähistab lapselaps 21. veebruaril aasta ja üheksa kuu sünnipäeva.

Kuigi Ott Sepp oma eraelust tavaliselt midagi ei avalda, rääkis ta 2019. aastal Kroonikale antud intervjuus, et esimese lapse sündimise juurde jõudis ta otse teatrilavalt.

„Mul käis siis etendus „Tabamata ime“ Vanemuise teatri väikeses majas. See oli kadunud Roman Baskini lavastus, aasta oli 2011. Seal oli mul üsna väike osatäitmine, ajakirjaniku roll. Minu monoloog oli tüki lõpus. Etenduse keskel sain naiselt sõnumi. Kui etendus läbi sai, tormasin haiglasse. Liisa Pulk jooksis veel järele – et mis nüüd juhtus?! Olin omas maailmas, nii et ei vastanudki vist midagi – ime hakkas sündima,“ kirjeldas näitleja olukorda.

Oma poja Johannese kohta tõdes ta toona, et tegemist on teatris kasvanud lapsega. „Kui alguses oli nii, et last ei olnud kuhugi panna ja võtsime ta tööle kaasa, siis täna tahab poiss ise teatrisse. Kuulab krapist proovi või etendust ja talle meeldib hiljem tohutult arutleda,“ sõnas Ott.

Samas intervjuus jagus Otil ainult kiidusõnu oma naise Maria kohta. Nende suhe tuli avalikuks 2011. aastal.

„Minu Maria on fantastiline. Ta tajub minu juures minu vajadusi paremini kui ma ise. Teab, milline ma olen ja milline ei ole, mida tegema peaksin ja mida mitte. Maria on rääkinud, et märkas mind esmakordselt mitte teatrilaval, vaid Tartu Kaubamaja valmistoiduleti ääres,“ viskas Ott intervjuus nailja.