Kui palju teenivad Eesti kõige kõmulisemad suunamudijad? Malluka sissetulek teeb teistele silmad ette

Kroonika ülevaatest selguvad möödunud aastal meelelahutusauhindadel aasta podcaster’iteks („Salajutud“) valitud suunamudijate Kristina Pärtelpoja ja Mallu Mariann Treimanni (hüüdnimega Mallukas) sissetulekud. Lisaks on Mallukas (35) möödunud aastal silma paistnud mitme kõmulise juhtumi kajastamisega oma tasulises blogis, osa puudutas ka Eesti esiskandaalitari Brigitte Susanne Hunti (29). Hundil on samuti oma tasuline blogi, kuid alanud aastal on sinna vaid paar postitust laekunud, viimane neist 13. jaanuaril. Ent heidame pilgu ka tema sissetulekutele, mis laekuvad suuresti koostöödest.