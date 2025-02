Südamlik kingitus! Sünnipäevalaps Mallukas sai elukaaslaselt väga erilise üllatuse osaliseks

Märten ütleb, et inimesele, kellel on pea kõik olemas, on raske erilist üllatust teha, aga ta sai sellega siiski hakkama. „Kinkisin Mallule tema poolt müüki paisatud „Salajuttude sõbrapäeviku“, mille palusin tema sõbrannadel ära täita. Mitu nädalat sõitsin ringi ja kogusin kõigi ta lähedasemate sõbrannade ankeedid sinna sisse. See läks talle väga korda,“ on Tomas uhke. Lisaks kavandas ta Mallule üllatuspeo, et naine ei peaks oma tähtpäeval mitte millegi pärast muretsema.

Mallukas teatas mullu oktoobris oma blogis rõõmsast sündmusest: tema ja Tomas on kihlunud. „Mis siis ikka, saab pulmi planeerima hakata. Kuigi arvestades, et majaehitus ka käib, toimub registreerimine ilmselt Laagri vallamajas ja külalistele pakume nuudleid ja morssi,“ viskas Mallukas oma blogis nalja.

Paar päeva hiljem tegi ta aga plaanidega seotult blogisse põhjalikuma postituse. Sealt selgus, et arvatavasti plaanivad Mallukas ja Tomas abielluda juba 2025. aasta suvel. „Mitte et selle korraldamisega jube kiire oleks, sest enne suve ikka abielluma ei hakka. Samas nüüd raudselt tuleb keegi, kes ütleb, et 2025. aasta pulmadega peaks juba ammu tegelema,“ kirjutas ta.

Ülejäänud postitusest selgus, et altari ette kõndival Mallukal on kindel plaan, et nende pulmas peavad olema austribaar ja food truck. Samuti on ta mõelnud sellele, et soovib merineitsilõikega pruutkleiti. Muud pulmi puudutavad aspektid on aga Mallukal siiani otsustamata, ka pulma tegelik kuupäev pole paaril veel paika pandud.