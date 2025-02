Eestlane Itaalias: väga paljud itaallased vaatavad maakaardilt järele, kus see Eesti õieti asub

Toode sõnul on Cashi lugu tekitanud meedias väga elava diskussiooni. „Minu enda sõbrad suuremas osas naudivad seda laulu ja ütlevad, et peamegi elu üle naerma. Meil peab olema võimekus ka iseenda üle naerda,“ rääkis eestlanna.

Ta jätkas: „See poleemika on tõesti üleval. Eesti on peaaegu igapäev nüüd uudistes ja kindlasti väga paljud itaallased vaatavad maakaardilt järele, kus see Eesti õieti asub.“

Eestlanna tõi välja, et loomulikult on ka väga palju kriitilisemaid noote. „Näiteks riigitelevisioonis RAI tekkis väga tõsine poleemika, kus üks väga tuntud telestaar Caterina Balivo süüdistas meie Tommyt, et ta kuidagi ikka solvab itaallasi,“ tõdes Toode.

Toode sõnul tuleks mõelda kui mitmekihiline Cashi sõnum on. „Kindlasti itaallased praegu seedivad seda. „See keel, mida Tommy räägib, ei ole itaalia keel. Sageli öeldaksegi, et ta räägib kehvas itaalia keeles, aga see ongi tegelikult Brooklyinist ja New Yorgist pärit keel, mis on Ameerikasse emigreerunud itaallaste poolt suuresti kasutusel,“ selgitas eestlanna ja lisas, et siinkohal tasub selle konteksti ja Cashi imago peale mõelda.