VÕRDLE | Mis on juhtunud Justin Bieberiga? Endine teinistaar on varasema enda hale vari

Juba pikemat aega on 30-aastase Bieberi ümber ringelnud kuulujutud väidetavast depressioonist ja abielumuredest. Kuigi abikaasa Haileyga näidatakse siiani ühist rinnet, siis mehe enda välimus ja ka käitumine räägivad muud juttu. Sel nädalal avas suunamudija, modelli ja ettevõtjana tegutsev Hailey oma pop-up poe, kuhu avamisele saabus ka Justin.

Endine teinistaar näis kohalviibijate jaoks närviline ja äkiline. Ka üritusel tehtud videotelt on näha, et Justini näomiimika liigub ühest äärmusest teise. Nähtu põhjal teevad mitmed USA väljaanded järeldusi, et Justin on sügavasse musta auku kukkunud.

Kuigi popstaari allakäik on kestnud juba aastaid, spekuleeritakse, et Justini käitumine on teatud osas tingitud ka P Diddy skandaalist. Arreteeritud muusikamoguli kohta päevavalgele tulnud juttudesse on kaudselt kaasatud ka Justin, kuid seda ohvri rollis. Skandaal tõi päevakorda ka küsimuse, miks Justini vanemad lasid alaealisel staaril elada P Diddy hea sõbra Usheri juures ning ei kontrollinud, kuidas nende pojal tegelikult läheb.

Spekuleeritakse, et Diddy väidetavate kuritegude tuules on Justini vanad haavad lahti kistud. Pole välistatud, et endine teinistaar on kaasatud Diddy kohtuasja.