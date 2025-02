„Toimetusi on palju!“ Teledebüüti tegev Pille-Riin Piho paljastas oma igapäevase ameti

Pille-Riin on meedias pidevalt figureerinud kui tuntud muusiku pikaaegse elukaaslasena, kuid temast endast on üpris vähe teada. Käed rüppes ta Taavit kodus ei oota, vaid ta on ka endale eduka karjääri rajanud.

„Ma tegelikult pole väga oma professionaalsest ametis avalikult rääkinud. Need, kes minu TikToke on vaadanud teavad, et ma tegelen promomodellindusega, aga tegelikult igapäevaselt ma juhin hoopis hambakliinikuid,“ paljastas ta „Õhtu!“ saates antud intervjuus.

Möödunud aasta lõpus võitis Taavi südameid kokandussaates „MasterChef:Eesti“, kus ta jäi 5Miinuse Kohvri järel teiseks. Tuleb välja, et nende peres on Pille-Riin samuti suur kokkaja, kuid tema valmistab pigem magustoite. Soolad ampsud on aga Taavi teha.

Shanoni lugude kõrval teab Pille-Riin peast ka ansambel Smilersi laulusõnu. Selgus, et värske telenägu oli lapsena suur Smilersi fänn ning see kandus üle ka Shanoni lugudele, sest nende esimeste hittide autoriks oli samuti Hendrik Sal-Saller. On teada, et just Shanoni kontsertidel märkas Taavi Pille-Riini ning otsis ta pärast üht esinemist internetist üles. Nüüdseks on nad olnud paar 15 aastat.