Maailma tuntumad väljaanded kihavad Tommy Cashist. The Guardian nimetab Eesti eurolaulu solvavaks

Viimase paari ööpäevaga on Koplist pärit räppar saanud kajastust nii The Guardianis, The Telegraphis, The Independentis kui ka maailma populaarseimas kõmulehes Daily Mailis. Viimati mainitud väljaandes on Cash figureerinud sel nädalal juba mitme artikliga. Cashi kohta on kirjutanud ka mitmed meie lähiriikide portaalid, aga ka Austraalia väljaanded. Tundub, et kuhu iganes ei vaataks, vaatab vastu Tommy Cash.