Katy Perry veab eaka veteraniga maja pärast vägikaigast: lauljatar nõuab mehelt mitu miljonit dollarit

Lauljanna Katy Perry (40) ostis koos näitlejast kihlatu Orlando Bloomiga Californiasse Montecito linnakesse maja. Uhke häärberi eest käisid nad toona välja 14,2 miljonit dollarit. Staarpaari kodu kuulus varem halvatud veteranile Carl Westcottile.

Mõnda aega hiljem andis Perry 85-aastase Westcotti kohtusse. Mees, kes veedab oma päevad voodis, kuna ei saa liikuda, sai endale hagi kaela võlgujäänud üüri ja väidetava kahjutekitamise eest.

See ajas aga Westcotti perel kopsu üle maksa. Nende hinnangul on lauljatar lihtsalt ahne ja võtab endale Hollywoodi staarina vabaduse kohelda tavalisi inimesi nagu prügi. „Ta ei tunne ausat mängu, tal ei ole empaatiat, lausa vastupidi,“ ütles Westcotti poeg meediale. Kuna tema isa kannatab neuroloogilise haiguse all, on kohtuprotsess veteranile karmilt mõjunud.

Westcotti ja Perry tüli on lõõmanud aastast 2020, kui eakas veteran kirjutas alla lepingule, millega müüs oma maja Perryle ja tema kihlatule. Tehing leidis aset pandeemia ajal. Hiljem sõnas Westcott, et tema otsustusvõimet mõjutasid mitmed terviseprobleemid ning lepingut sõlmides ei saanud ta kõigest toimuvast selgelt aru, vahendab New York Post.

Perry esitas aga Westcotti vastu kohtusse hagi. 2023. aastal otsustas kohus, et Perry ja tema kihlatu on häärberi õigusjärgsed omanikud. Pärast seda, kui Perry eelmise aasta märtsis maja võtmed sai, esitas ta Westcotti vastu uue hagi ja väidab, et eakas veteran on talle võlgu 6 miljonit dollarit.