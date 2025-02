James Bondi fännid peavad kannatust varuma: uus agent 007 film valmib alles aastate pärast

Campbelli sõnul peitub üks pika viivituse põhjus selles, et voogedastusplatvorm Amazon, kes omab Bondi filme tootvat stuudiot MGM, on omavahel seotud juriidiliste probleemidega.

Väidetavalt on uus spioonifilm pandud pausile seetõttu, et Amazonil tekkis tüli filmi produtsendi Barbara Broccoliga, vahendab The Sun. Ühelt kohtumiselt Amazoniga oli produtsent lahkunud tulivihasena ja nimetanud Amazoni inimesi idiootideks. Ta oli ka välja toonud, et voogedastusplatvorm ei ole sobilik spioonifrantsiisile. Campbelli sõnul aga uus film voogedastusplatvormile otse ei jõua ning linastub esmalt siiski suurtel kinoekraanidel.