Skandaal mõjutab ka lapsi. Blake Lively väidab, et tema lapsed on filmi „Ei iial enam“ draamast traumeeritud

Filmi „Ei iial enam“ peaosalised Blake Lively ja Justin Baldoni pöörasid omavahel võtetel tülli ning nende tüli saaga on kestnud juba kuid. Lively esitas Baldoni vastu hagi, kus süüdistab teda seksuaalses ahistamises, Baldoni süüdistab Lively’t ja tema abikaasat Ryan Reynoldsi aga laimamises ja väljapressimises.

Kogu draama skandaali ümber on mõjunud ka Lively lastele. Nüüd väidab näitlejanna, et tema neli last on traumeeritud kõigest, mis puudutab teda ja Baldonit.

Näitlejanna esitas selle nädala algul New Yorgi föderaalsele kohtule uue kaebuse. Uutes kohtudokumentides käsitletakse vastukaja, mis Lively eelmisel suvel sai, kui Baldoni tema vastu väidetavalt laimukampaaniat alustas. Dokumendis tuuakse välja, et veebis leidunud vastukaja emotsionaalne mõju on Livelyle ja tema lastele ülimalt suur olnud. Tema ja Reynolds kasvatavad 10-aastast Jamesi, 8-aastast Inezi, 5-aastast Bettyt ja 2-aastast Olinit.

„On päevi, kus ta on näinud vaeva, et voodist välja saada ning ta teeb hoolikalt valikuid, et mitte liialt avalikkuse ette sattuda,“ seisab dokumendis Lively kohta. „Kuigi ta on võidelnud oma isikliku elu ja ärihuvide säilitamise eest, on ta suletud uste taga läbi elanud leina ja kannatanud hirmu, traumade ja suure ärevuse all.“

Dokumendis mainitakse ka Reynoldsit. „Ta on olnud mõjutatud vaimselt, füüsiliselt ja tööalaselt oma abikaasa ja laste valu tõttu,“ kirjutatakse dokumendis.

Kõige rängem olevat aga skandaali mõju kuulsa paari lastele. „Nad on traumeeritud ja emotsionaalselt olnud olukorras, mis on märkimisväärselt mõjutanud nende heaolu,“ seisab Lively esitatud dokumendis.

Veel väidab näitlejanna, et ta ei olnud ainus naine, keda Baldoni pani filmivõtetel ebamugavalt tundma. Lively väidab, et teised naised on valmis teda toetama tema esmaste väidete juures, mis puudutasid võtteplatsil toimunud ahistamist, vahendab Independent.

Lively ja Baldoni vaidlus peaks kohtusse jõudma alles järgmise aasta märtsis.