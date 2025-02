Joel Ostrat tunnistab, et abielu purunes tema enda tõttu: olin sel ajal ikkagi liiderlik

Joel Ostrat meenutas saates oma lapsepõlve ja tõi välja, et tal oli toona usaldusega raskusi - tema elus andis tooni usaldamatus. Kui ta leppis emaga kokku, et nad peavad reede õhtul kohtuma, siis Joel jooksis emale bussijaama vastu, mitte ei oodanud teda kodus. „Ma tahtsin juba teada, kas ta nüüd tuleb täna või ta ei tule. Bussis silmasin kõik need inimesed läbi. Kui teda ei tulnud, siis see tekitas jälle mingisuguse haava,“ meenutas Joel.

Joeli sõnul on ta samasuguse asja võtnud millegipärast kaasa oma suhetesse, just naispooltega. „Mitte igas suhtes ei ole see, aga näiteks praeguses suhtes ma võitlen retsilt sellega, et usaldada oma kaaslast. Kui ta midagi ütleb, siis ma mõtlen: „Oota, kas ta seda ikkagi päriselt mõtleb?““ tõi armastatud kokk välja. Asi ei puuduta petmist, vaid pigem suvalisi asju, kuid veidike ka armukadedust. Joel tunnetab, et ta praegune suhe on võtnud mingisuguse haava või plaastri lahti ning arvab, et see tuleb lapsepõlvest.