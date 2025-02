KUULA | Räppar Mäx avas soolokarjääri hittlooga „Ebapopulaarne“, mis teeb ninanipsu Ozempicu-kõlakatele

Varasemalt räppar Mäxina tuntud Kermo Murel otsustas soolokarjäärile hoo sisse puhuda, avaldades loo „Ebapopulaarne“, mis on vastupidiselt oma pealkirjale sotsiaalmeedias juba mõne päevaga ülimalt populaarseks kujunenud. Räppar lõi hiljuti käed ka kodumaise plaadifirmaga Kurvad Uudiseid.

Artisti sõnul on uus laul justkui hümni kõigile, kes on varasemalt pidanud kõndima mööda kooli koridori seinu. „Ebapopulaarse“ saatel on võimalik kõigil heidikutel varjust välja hüpata ja hall mass enda taktikepi järgi tantsima panna.