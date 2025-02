Tõnu Oja pensionist: minu arvates, eriti nüüd rahapuudusel, ei tohiks täiskohaga töötavatele pensionäridele täispensionit maksta

„Ma tahaksin väga uskuda, et seal kaante vahel on midagi, mille pärast teda ka armastatakse, aga ausalt öeldes mul tagasiside puudub. Ega keegi ei tule ütlema, et küll on sul toredad salmid. Kõik ütlevad „oh, kui hästi su raamat müüb!“ ütles Oja muheldes.

Oja tunnistas, et luuleraamatuga seotu ei mahu hetkel näitlejatöö kõrvale ära. „Praegu on seda kõike liiga palju,“ tõdes ta ja lisas, et oleks pidanud selle raamatu ühe aasta edasi lükkama. „Praegu tuleb kahte tegemist korraga teha. Etendus „Lumevangis“, mida me Piret Kaldaga mängime, on osutunud väga populaarseks, seda tuleb palju mängida. Peaks hea meelega vahepeal vahet, aga kaks kuud veel, siis on vahe sees,“ rääkis Oja, kes tunneb puudust prooviperioodist.