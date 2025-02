Mis juhtus? Ari Matti Mustonen tühistas ootamatult mitu etendust

Ari Matti avaldas oma Instagrami story’s, et ta on haigestunud ja ei ole võimeline lähiajal etendusi andma. „Vabandan kõigi ees, kes soovisid mind täna ja homme näha, aga olen haigeks jäänud,“ tõdes koomik ja lisas, et see on esimene kord 13 aasta jooksul, kui ta peab etendused tühistama. „Olge õnnistatud! Armastan teid,“ kirjutas ta.