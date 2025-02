INTERVJUU | Inglise d’n’b duo Sigma seab kuulsuste kummardamise küsimärgi alla. „Need inimesed on natuke nupust nikastanud!“

Hittlooga „Nobody To Love“ muusikamaailma tippu tõusud DJ-duo Sigma liige Cameron James Edwards külastas Eestit koos MC Dynamite’iga, et anda siin paar vägevat sõud ning rääkida oma 15 aastat kestnud tähesärast lähemalt. Intervjuud andes tõdes Cameron muu hulgas, et paljud kuulsused ei ole tegelikult head eeskujud, kellele alt üles vaadata.