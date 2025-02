Kannapööre! Raadiohääl Maris Kõrvits omandas hiljaaegu uue eriala

„Mul on palju lapsi ja kodus toimuvad erinevad sündmused, kus nad tahavad, et ma midagi magusat lauale paneks. Need aga maksavad väga palju ja ma mõtlesin, et kui käin siin ära, siis ma oskan neid ise teha,“ rääkis Maris Kõrvits (46), kes täiendas oma teadmisi kondiitri erialal Tallinna teeninduskoolis.