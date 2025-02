Üle Atlandi sõudnud Mart Kuusk tülist sõudekaaslasega: ma oleks hea meelega lukku jäänud, aga keskkond ei võimaldanud

Mart Kuusk tõdes, et keerulistes oludes tülitsemine oli tema jaoks hariv kogemus. „Ma olen eesti mees. Mul oli tegelikult alaselja probleem, millega ma sain töö ära teha, aga vajasin ka taastumisaega. Nii et kui Hannes tahtis seal sõudekohtadega eksperimenteerida, siis tundsin, et see võtab ära mu puhkamise momendi,“ kirjeldas Kuusk tülile eelnenut.

„Ma ei rääkinud temaga. Ma oleks võinud seda ka kuu aega teha, aga ma sain hakkama sellega, et rääkisime,“ meenutas Kuusk. Tema sõnul Hannes kohe ka kuulas teda ning eksperimenteerimine lõppes. „See oli raske. Ma oleks hea meelega sinna lukku jäänud, aga keskkond ei võimaldanud. Me sõltusime üksteisest. See oleks olnud kõige suurem lollus,“ rääkis Kuusk, kes võttis konflikti kui õppetundi eluks.

Kuigi ettevalmistus katsumuseks kestis meestel üle viie aasta, siis polnud Kuuse sõnul füüsiline pool üldsegi see kõige keerulisem osa. „Ookeani ületamine sõudes pole esekätt füüsiline ettevõtmine, vaid vaimne. See on ka vaga intellektuaalne – navigatsioon, see on kunst,“ kirjeldas Kuusk, kes tundis ettevalmistuses suurimat puudujääki just selles vallas.