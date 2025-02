„Meil on erinevad elud!“ Kristina Pärtelpoeg kummutas kuuldused tema ja Malluka vahelisest tülist

Suunamudija rääkis oma Instagrami story’s, et otsustas teemat puudutada vaid seetõttu, et blogija Mallukas on saanud mitmeid kirju selle kohta, miks Pärtelpoeg tema sünnipäevapeole ei ilmunud. Kristina sõnul polnud põhjuseks nendevaheline tüli, vaid hoopis tema kehv tervis.

„Esmaspäeval arvasin reaalselt, et suren ära – olin juba ühe jalaga teispoolsuses. Teisipäeval oli enesetunne endiselt kehv, alles kolmapäeval hakkas parem,“ meenutas Kristina. „Mõtlesin, et mis ma ikka teiste sekka lähen, kui mul on alles olnud mingi viirus ja ma pole veel päris terve. Parem ravin end korralikult ja lähen siis välja,“ selgitas ta sünnipäevapeost kõrvale jäämist.

Ka sellele, et tema ja Mallukas ei veeda enam nii palju aega koos kui varem, oli Kristinal lihtne vastus olemas. „Meil on erinevad elud! Ta on kihlatud, ehitab oma unistuste maja ja tahab olla koos oma mehega,“ sõnas Pärtelpoeg, kes on ise praegu vallaline.

„Kui ma ei ole parajasti lapsega Keilas, olen linnas ja käin vallaliste sõpradega väljas. Minul on praegu see periood, et eluarmastus ei tule mulle uksele koputama, vaid pean selleks väljas käima ja sotsialiseeruma, et inimestega kohtuda. Me suhtleme, mingit tüliõuna ei ole mõtet otsida,“ kinnitas Pärtelpoeg ja palus maha rahuneda ning Mallule murelike kirjade saatmine lõpetada.

Mallukas ja Pärtelpoeg veavad koos podcast’i ja vestlusõhtuid „Salajutud“. Juba mõne kuu pärast leiab aset nende vestlusõhtu, mis on täiesti uues võtmes ja toimub Alexela kontserdimajas.