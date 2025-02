„Ma ei saa mitte mingil juhul jätkata!“ P. Diddy advokaat tahab loobuda mehe kaitsmisest

P. Diddy advokaat Anthony Ricco esitas taotluse, et taanduda muusiku kaitsmisest selles kohtuprotsessis. „Ma ei saa mitte mingil juhul jätkata Sean Combsi kaitsja ülesannete täitmist,“ kirjutas Ricco taotlusesse, kuid otsest põhjust ei täpsustanud. Ricco sõnul ei soovi ta avalikustada teavet, mis on kaitstud advokaadi ja kliendi vahelise konfidentsiaalsusega. Seetõttu oli ka tema esitatud taotlus võrdlemisi lühike, vahendas The People.