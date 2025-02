FOTOD | „Eestimaa uhkuse“ gala tõi kokku särava seltskonna, et tunnustada erilisi inimesi meie ümber

TV3 Grupp Eesti tegevjuhi Signe Suure sõnul on Eestimaa uhkuseid austada eriti sümboolne just nüüd, mil tähistame Eesti sünnipäeva. „See on aeg, mil mõtleme oma riigi minevikule ja tulevikule, kuid ennekõike sellele, kes me oleme täna ja kelleks me tahame saada. Tõde on lihtne - Eesti on täpselt nii tugev, nagu on tema inimesed. Nii kindel, kui on tema kogukondade ühtehoidmine. Nii hooliv, kui on need, keda me tänasel galaõhtul tunnustame. Need, kelle südameasi on hoida ja kaitsta meie riigi suurimat vara - meie inimesi,“ selgitas Signe Suur, kes kuulus ka „Eestimaa uhkuse“ žüriisse.