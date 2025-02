Pilk peale! Tommy Cashi ja Joost Kleini kõmuline uus laul üllatab ekstsentrilise muusikavideoga

Terava sõnumiga Kleini ja Cashi singel „United by Music“ on saanud artistidele omase pöörase muusikavideo. Videos annavad muusikud tantsides mõista, et nemad seisavad rahu eest. Video lõpus lastakse Klein aga maha.

Hollandit mullu Eurovisionil esindanud, kuid enne finaali disklahvi saanud Joost Klein andis reedel välja albumi „Unity“, millel ka Cashiga koostööd tehtud pala „United by Music“ peal on. Laulus mainitakse ka Euroopa ringhäälingute liitu ehk EBU-d. Muuhulgas on EBU püsiv loosung just lause „United by Music“.