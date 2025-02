Justin Bieber katkestas vaikuse: popstaar selgitas, mis on tegelikult tema räsitud väljanägemise taga

Justin Bieber (30) lükkas tagasi spekulatsioonid selle kohta, et ta tarvitavat narkootikume. Viimase poole aasta jooksul on superstaari fännid tema tervise pärast muret tundnud, sest temast tehtud paparatsofotod näitavad staari kõhna ja räsitud väljanägemist.

„Korduv narratiiv, et Justin kasutab kangeid narkootikume, ei vasta absoluutselt tõele,“ ütles tema esindaja TMZ-le ja lisas, et tema Justin on tegelikult praegu „oma elu ühes parimas faasis“.