BLOGI | Vabariigi aastapäev sai piduliku lõppakordi! Estonia täitus säravate külalistega, kontsertetendust saadavad kiidusõnad

President Alar Karis on seni vabariigi aastapäeva peoõhtut võõrustanud Estonia teatri- ja kontserdimajas ning ka tänavune pidu toimus seal. „President Karis tegi oma ametiaja alguses otsuse, et iseseisvuspäeva vastuvõtud toimuvad tema ametiajal traditsiooniliselt Tallinnas Estonia teatri- ja kontserdimajas,“ selgitas presidendi kantselei pressiesindaja Mariann Sudakov detsembris Delfile. „Estonia teatri- ja kontserdimaja on paik, kus iseseisvuse taastamise järel toimus esimene aastapäeva vastuvõtt. See valik toetab ühtlasi sündmuse korraldamist väiksema kuluga, pakkudes samas väärikat kohta rahvuspüha tähistamiseks.“