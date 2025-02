Kelli-Karita teda tabanud kriitikast: enda üle ei tohi vist õnnelik olla

Kelli-Karita Jefimov sõnas Andrei Zevakini Eesti Laulu järgses YouTube’i videos, et tema jaoks oli lauluvõistlusel osalemine igati edukas. Oma juttu alustades tõi ta välja, et „räägib nüüd väga rahulikult“.

„Ma arvan, et iga inimene oleks olnud väga õnnelik, kes esimest korda sellist asja teeb,“ selgitas Kelli-Karita.

Andrei meenutas, et mingil hetkel tema Eesti Laulu live-stream’i ajal nutsid päris paljud inimesed, nende seas ka Kelli-Karita. „See nutt ei olnud pettumusest,“ kinnitas Andrei.

Kelli lisas, et temasse oli lihtsalt nii palju emotsioone kogunenud kuude vältel ja sõu lõpus lasi ta need valla. „Ma ei öelnud mitte midagi halvasti. Olin lihtsalt enda üle õnnelik. Mulle tundubki, et ei tohi vist olla enda üle õnnelik,“ mõtiskles ta.