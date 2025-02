FOTO | Aasta meesartisti tiitliga pärjatud Florian Wahl saabus presidendi vastuvõtule kauni elukaaslasega

Möödunud aastal rääkis Florian Anne & Stiilile antud intervjuus , et tema partner Maria töötab Eesti kaasaegse kunsti muuseumis kunstikuraatori ja projektijuhina. „Ühtlasi oleme mõlemad õpetajad. Tema on ka aktiivne spordiinimene, kes on mind enda maailma kaasa vedanud. Mariale meeldib hullult reisida. Mina olen rohkem selline üksi nikerdaja. Võiksin olla igavesti keldris ja teha muusikat. Naine tõmbab mind sellest välja.“

Paaril on ka ühine laps, eelmise aastal sündinud poeg Ezra. Florian tunnistas, et isadus on teda muutnud. „Olen natuke vastutustundlikum või noh, mul pole enam varianti. Enam ei saa mitu päeva kadunud olla. Minu prioriteet number üks on laps ja pere.“