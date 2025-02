KLÕPS | Rõivaste tütar Miina Rihanna sai 16! Luisa: kasvad liiga kiiresti

Taavi ja Luisa Rõivase vanim tütar Miina Rihanna on juba paari aasta pärast täisealiseks saamas – 23. veebruaril tähistas noor neiu oma 16. sünnipäeva.

„Õnn on olla ema nii armsale ja südikale noorele neiule. Olen tänulik, et mul on nii äge sõbranna, reisikaaslane ja kriitik. Armastan sind kuule ja tagasi! Palju õnne mu armas,“ kirjeldas Luisa fotode pealkirjas.