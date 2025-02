VIDEO | Ester Karuse kergitas koos elukaaslasega saladuseloori kihlumiselt ja pulmadelt: oleme nendel teemadel rääkinud

Parlamendiliige Ester Karuse avaldas Estonias, et sel aastal presidendi vastuvõtule kutse saamine oli tema jaoks suur üllatus. „Seetõttu, et eelmisel aastal kõik riigikogu liikmed ei saanud kutset, siis ma ei teadnud, et nad see aasta võiksid selle saada. Arvata võis, et läheb nii nagu läks ka eelmine aasta,“ räägib riigikogu liige.

Kui kutse talle saabus, siis oma kleidivalikuga võttis ta see aasta rahulikult. „Tegelikult ju eelmise aasta kleit oli ka kapis. Esiteks oli see variant ja siis oli veel täitsa mitu varianti, mis ma aasta jooksul olen soetanud ja mis oleks väga hästi tänasesse päeva sobinud,“ lausub Ester.

Kleidivaliku tegi ta see aasta Tallinn Dollsi kasuks. Selle sobis kaunilt kokku elukaaslase Siimu lipsuvärv. „Ega päris kindel ju ei olegi, kas Ester soetas oma kleidi vastavalt minu lipsuvärvile või vastupidi,“ sõnab Siim kergel naljatoonil.

Peagi sünnib Esteri ja Siimu perre teine laps - väikest ilmakodanikku on oodata augusti lõpus või septembri alguses. Estri teine rasedus kulgeb kenasti. „Natuke hommikuväsimus kimbutas jaanuarikuus, aga see on möödunud. Õnneks mul on möödunud need mõlemad rasedused hästi.“

Kui kaua plaanib Ester oma riigikogu tööst eemal olla ja suundub emapuhkusele? „Siis, kui väike ilmakodanik sünnib, siis tuleb seda asja vaadata. Aga ma usun, et me saame hakkama niimoodi, et ma ei pea jääma riigikogu tööst kauaks kõrvale,“ räägib ta.

Seda, kas peagi on oodata Esteri ja Siimu kihlumist ja pulmi, ei kommenteeri paar veel kindlalt. „Elame, näeme. Iga asi omal ajal. Me oleme nendel teemadel rääkinud ja ei välista, ei lükka ümber, hetkel ka veel ei kinnita,“ ütleb Siim.

Vaata lähemalt videost!