FOTO | Peagi kolmekesi! Janek Õiglane naudib presidendi vastuvõttu lapseootel abikaasaga

Suvel Kroonikale antud intervjuus rääkis Janek, et abikaasa on talle suureks toeks. „Ma pole käinud mitte kunagi spordipsühholoogi vastuvõtul. Ütlen pooleldi naljaga, et minu spordipsühholoog on kodus abikaasa, sest ta kuulab ja aitab mind nii palju. Abikaasa on inimene, kes on minusse väga palju enesekindlust süstinud. Kõikide minu vigastuste kõrval on ta olnud mõistev ja aidanud mind keerulistel perioodidel,“ rääkis Janek toona.