VIDEO | Vabariigi aastapäeva etendusel kaasalöönud Evelin Võigemast avaldas, kelle esitus talle enim hinge läks: meie hulgas on aare

Pärast kontsertetenduse lõppu rääkis Evelin Kroonikale, et tal on head emotsioonid ja pingelangus. „See on olnud täna selline rõõmus päev kuidagi tõstetud emotsioonidega. See päikesepaiste ja kõik need tegemised. Ma ütleks, et täna on kuidagi eriti pidulik olla. Ja pärast seda kontserti on ka pidulik olla,“ lausub ta.

Kui varem on arutelu tekitanud see, et vabariigi aastapäeva kontsertetendus on sünge, siis seekordne etendus oli üpris helge. Tundis Evelin, et etenduses kaasalööjad andsid rahvale lootust? „Ma tundsin ise, et see rõõmsates toonides pidulik olemine andis ka mulle endale lootust. Selles mõttes, et ega meie ei saa ennast ju rahvast kuidagi eraldada. Aga jah, mul on väga hea meel sellest helgest meeleolust, mis valitses saali ja lava vahel,“ jagas näitlejanna oma muljeid.