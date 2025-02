VIDEO | „See ei ole 24. veebruari kõige olulisem küsimus.“ Jaak Madison keerutas oma suhtest rääkides

„Kusjuures, minu poeg on niivõrd harjunud, et ta nõuab vastuvõttudele kaasavõtmist. Ta on harjunud ülikonda kandma, talle meeldib, ta oskab kätt suruda presidendil ja presidendiproual. Tegemist on väga väärika kaaslasega, kellega mul on lust ükskõik kuhu minna. Ta saab niivõrd hästi hakkama. Mitte mina ei pea teda aitama, vaid temal on niivõrd hea mind aidata. Miks just pojaga? Miks mitte,“ vastas poliitik kaaslanna puudumisele.