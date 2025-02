Üks koht loovutatakse presidendile? Florian Wahl mõtleb kutsuda Alar Karist oma väljamüüdud Estonia kontsertidele

Florian ja Maria Helen rääkisid Kroonikale, kuidas neile presidendi vastuvõtu pidu meeldib. „Seni on olnud palju ootamist, aga ka päris äge sõu ja väga hea kõne,“ rääkis Florian peoõhtu ajal. „Ülev meeleolu on. Eriti selles poliitikamaailmas, kus me praegu elame, kuidagi on see eriti märgiline siin olla,“ leidis Maria Helen.

Maria Helen rääkis lähemalt ka oma rõiva- ja ehtevalikust peo jaoks. Tema kaunid kõrvarõngad pärinesid Madlen Hirtentreu loomingust. Daami kaunis must kleit on pärit Eesti noortelt naisettevõtjatelt, kes on algatanud kvaliteetkleitide rendi ettevõtte. „See ei ole ostetud kleit, vaid see on Rentalierist,“ ütles Maria Helen ja soovitas seda kõigile, kes hindavad taaskasutust ja rohelist mõtteviisi. Floriani ülikond on pärit Pühakülas elava disainieri loomingust.

Paar tuli vastuvõtule kahekesi. Kelle hoolde jäi nende väike poeg Ezra? „Saatuse,“ vastas Florian kiirelt ja asjas sellega oma elukaaslase naerma. „Ta on juba suur poiss! Ta on juba 10 kuud, ta saab hakkama küll,“ lausus artist ja lisas, et tegelikult on laps tubli vanaema hoida.

Juba peagi esineb Florian ise väljamüüdud kontsertidega Estonias. On ta oma ülesastumistele saatnud kutse president Alar Karisele? „Ei ole. Tegelikult on see väga hea mõte. Ma arvan, et peaks vastu kutse esitama, tõepoolest. Enda missale, enda alarkaristus sõule. Ma arvan, et tal oleks väga huvitav,“ mõtiskles artist.

Võib Floriani hittlugu „Mu vend on lesbi“ olla presidendi playlistis? „Ma millegipärast arvan, et suhteliselt kindlalt on. Oleme ausad,“ leidis Florian.

