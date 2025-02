VIDEO | Teel koju või hoopis järelpeole? Vabariigi aastapäevalt lahkujad ei tahtnud kuidagi tähistamist lõpetada

Siim Kallas ja tema abikaasa Kristi Kallas avaldasid, et nemad on seekord teel koju. „Pidu oli tore,“ kiitis Siim ja abikaasa nõustus temaga. „Seekord oli niisugune meeleolukas. Juba see kontsert oli nii tore, et lõi toreda ja vahva meeleolu,“ vastas Kristi.