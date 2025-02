Keit Pentus-Rosimannus presidendi vastuvõtul: pingutan selle nimel, et mu lapsed saaksid tähistada Eesti 200. sünnipäeva vabas riigis

Keit Pentus-Rosimannus oli eilse presidendi vastuvõtu üks efektsemaid külalisi. Tema särav kleit pärineb Liisi Eesmaa loomingust, mis on aastast 2023 ja ootas seni õiget hetke. Tegemist on kleidiga, mis on pärit Eesmaa Kuldnõela võidukollektsioonist.