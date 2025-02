ÜLEVAADE | Ikka juhtub! Külalisi tutvustanud Meelis Kompuse lustakad apsud kätlemistseremoonia ajal

Seejuures tuli ette ka seda, et Kompuse sõnade järgi pidavat järgmine kätleja saabuma abikaasaga, kuid tegelikult jõudis presidendipaari ette ikkagi üksi. Just nii läks näiteks Malta riigi suursaadiku Kenneth Vellaga. „Siiski tundub, et abikaasat ei võetud kaasa. Natuke väikseid muutusi on ikka, see lihtsalt nii on!“ märkis Kompus.