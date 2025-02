VIDEO | Lauljatar Alika Milova kallimaga uues kodus elamisest: Rauli initsiatiiv oli vanalinna kolida

Lauljanna Alika Milova saabus presidendi vastuvõtule kaunis etnohõngulises kleidis, tema kallim Raul Esko mustas ülikonnas. Alika peokleit pärines Tiina Talumehe loomingust, mida ta oli näinud moelaval sügisese moenädala ajal. „Mul kohe käis klõps peas, et kui kutsutakse, siis ma kirjutan talle.“ Kutse saabudes oligi Alika moeloojaga ühendust võtnud. Ka tema ehted on Tiina Talumehe sulest. „Väga hea leid, väga rahul olen sellega,“ rõõmustas Alika oma kleidi üle.

Detsembris võttis Alika ette kolimise ning oma Kalamaja üürikodus pakkis ta asjad kokku ja seadis end sisse vanalinnas. Ka nüüd elab ta üürikorteris. „Tõesti vanalinnas, kuues korrus, ilma liftita,“ kirjeldab ta oma uut kodu. Eriti meeldib talle aknast avanev vaade ning väike trenn, mis koju jõudmisega kaasas käib. „Suvel oleme kenad ja ilusad,“ muigas lauljanna. „See oli pigem Rauli initsiatiiv sinna kolida. Ta nägi seal nii palju plusse,“ lisas ta. „Vanalinnas on ülimalt lahe elada. Täna hommikul ma ärkasin selle peale, et ma tundsin, et maja väriseb. Sain aru, et see on paraad,“ jagas Raul oma muljeid.