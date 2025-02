ÜLEVAADE | Kes pani täppi? Kuidas hinnatakse meeste lõikuseid? Tippjuuksur arvustab vastuvõtul käinute soenguid

Karl Aukusti meelest olid tänavu kõige pilkupüüdvamad Hollywoodi stiilis glamuursed lokid, mille võlu tuli eriliselt välja pikkade juustega naiste juures. Ta ütleb, et kindla peale minek oli klassikalised krunnid, mida võis näha erinevates vormides ja paigutustes. Karlile jäid silma ka lühikesed long-bob stiilis lõikused.

„Külalised olid tänavu presidendipaari nägu – nende rõivastus ja soengud olid heas mõttes turvalised, ent väga klassikalised ja elegantsed,“ hindab Karl. „Bravuuri ja ekstravagantsust sel korral põhimõtteliselt ei olnudki. See võib peegeldada praegust ühiskonna normi. Ilmselt on ümberringi niigi palju ärevaid ja pulbitsevaid tundeid ja sündmusi, et inimesed tahavad oma välimuses rahulikku fooni edasi anda. Soengutega palju ei eksperimenteeritud, vaid eelistati klassikalist stiili. Üldmulje kohta ütleksin viis pluss! Ühtegi fopaad või põhjapanevat õudust ma ei märganud. Lahtiseid ja sorakil soenguid oli õnneks väga vähe.“