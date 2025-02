VIDEO | Mart Võrklaev kiidab elukaaslasega aastapäeva kontsertetendust: see oli naelapea pihta

Mart ja Kertu alustasid vabariigi aastapäeva hommikul vara Toompeal lipuheiskamisega. Mardi jaoks on tegemist traditsiooniga, Kertu oli temaga esimest korda kaasas. Tema jaoks oli tegemist erilise sündmusega ja ta rõõmustas, et lipuheiskamisest osa sai.

Paar leidis, et seekordses kontsertetenduses oli palju positiivsust. „See oligi naelapea pihta. See on see, mida praegu on inimestel vaja. Muret on igapäev niikuinii ümber hästi palju ja tõsist mõtlemist. Natukene ennast vabalt tunda, samal ajal saada ikkagi väga hea kultuurielamus,“ muljetas Mart.

Hiljuti ületas ta uudiskünnist oma röstimisüritusega. Oleks väike röst ka pidupäeva lavale sobinud? „Ma arvan, et seda nalja oli. Eks see ongi selle rösti mõte, et teha nalja ja rääkida läbi nalja keerulistest teemadest,“ leidis ta.

Mis teeb paari jaoks Eesti eriliseks? Kertu jaoks on see loodus ja inimesed. Mart nõustus temaga. „Loodus ja meri kindlasti. Selline rahulik ja samas tormine. Eks see on ka nii nagu elu,“ lausus endine minister.

Vaata lähemalt videost!